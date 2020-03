Vanua2 natočili píseň s Tonyou Graves v bislámštině

„Píseň Think Different přitom vznikla spontánně během pár hodin ve zkušebně kapely a video k ní ve stejný den v jedné z nymburských kaváren natočil režisér Misha Pekárek. Po nahrání na kanál YouTube si ji začali stahovat rádioví dramaturgové na Vanuatu, aniž by o tom kapela věděla. Na facebooku navíc přibývají videa zdejších obyvatel, kteří si Think Different zpívají,“ uvedl za skupinu Roman Helcl.