Václav Cílek: Mladým říkám, že umřou hlady, ale s nádherným mobilem

Některé jeho úvahy o klimatu nejsou zrovna optimistické. „Většina studií, které byly před lety považovány za alarmistické, ukázala, že jimi odhadované změny byly ve skutečnosti menší, než jaké dnes pozorujeme,“ píše Cílek. „Mladým lidem, kterým chci zkazit dětství a dospívání, říkám, že sice umřou hlady, ale s nádherným mobilem a mnoha úžasnými aplikacemi v kapse. A to za to stojí, ne? Nedají se, berou vážně jenom své oblíbené patnáctileté youtubery.“

„Bát se máme všeho, ale jen do určité míry,“ řekl autor ve čtvrtek při prezentaci nové knihy. „Je to už v Hesiodovi, jak ten Zeus učí lidi zemědělství, aby byli schopní žít, ale dává jim špatné podmínky, protože jinak by byli v takovém rauši, který by je rozložil. Už antičtí autoři věděli, že člověk nedokáže dlouho žít v blahobytu. Jakmile jsou poměry příliš dobré, tak uděláte všechno pro to, abyste si je zhoršili. Včetně mě,“ uzavřel autor.