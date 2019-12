V Praze vystoupí jazzový trumpetista Randy Brecker

Randy Brecker patří k nejvýznamnějším jazzovým trumpetistům a křídlovkářům. Hrál v kapele Dreams s významnými představiteli jazzrocku, bubeníkem Billym Cobhamem a kytaristou Johnem Abercrombiem. Hrál i s baskytaristou Jacem Pastoriem, ale také s velikány jazzové historie Artem Blackeyem a Horacem Silverem. Znám je i z funkjazzového bratrského dua The Brecker Brothers, v němž Randy zúročil své zkušenosti z Blood, Sweet & Tears. The Brecker Brothers, kde hrál se svým bratrem, saxofonistou Michaelem, proslavilo album Heavy Metal Be-bop, dvojice však doprovázela i Franka Zappu v období alba In New York.

Randy Brecker se totiž nevěnoval jen jazzu, hrál i na deskách Lou Reeda Berlin, Dire Straits Brothers In Arms a Aerosmith Get Your Wings. Natočil však i desku s českým trumpetistou Janem Hasenöhrlem.