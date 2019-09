V Praze vystoupí Cro-Mags s Harleyem Flanaganem, vyhrál spor o název

Po vydání debutu však propukly rozpory a John Joseph odešel, takže se na druhém albu Best Wishes z roku 1989 postavil k mikrofonu Flanagan. Oba protagonisté se sešli ještě na dalších dvou deskách - metalovější Alpha Omega z roku 1992 a o rok mladší Near Death Experience, kde se do popředí dostaly témata ochrany životního prostředí práv zvířat i zákazu potratů. Flanagan i Joseph byli nejen milovníci bojových umění, což se v New Yorku osmdesátých let hodilo, ale taky vegetariáni a kršnovci.

Vypadalo to, že Cro-Mags definitivně patří minulosti, ale nakonec je obnovil s pomocí členů Sick Of It All v roce 2008 John Joseph, jemuž se dařilo s jeho vlastní kršnacorovou kapelou Bloodclot. Flanagan zůstal stranou, což těžko nesl. Když přišel v roce 2012 do zákulisí Webster Hall, kde měli hrát Cro-Mags, skončilo to rvačkou. Flanagan byl zatčen pro podezření, že pobodal dva členy kapely, sám ale byl pořezán na noze. Pro nedostatek svědků byl případ odložen.