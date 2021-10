V pondělí začne tradiční Knihománie

Tradičním vrcholem knižní sezóny je Knihománie. Odstartována bude v pondělí. Nabízí čtenářům to nejlepší, co přináší podzimní knižní trh, a podporuje knihkupce v kamenných prodejnách. Nabídka 11. ročníku přináší 28 novinek od 21 nakladatelů. Z nich si mohou čtenáři vybírat od 1. listopadu až do 24. prosince v téměř třech stovkách knihkupectvích v celé republice.