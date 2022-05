V Ostrově chystají 54. ročník festivalu Oty Hofmana. Ocení Bolka Polívku

Pořadatelé se na jednotlivé snímky zaměří detailně, jsou přichystané i besedy s tvůrci a další doprovodný program. Uvedeny budou například snímky Tajemství staré bambitky 2, Princ Mamánek, Gump, pes který naučil lidi žít a mnoho dalších. Mimo soutěž budou promítány i dva animované snímky, český a slovenský, a to Cesta do dvou zemí a Myši patří do nebe.

Festival se zaměřuje na vzdělávání dětí. Ve spolupráci s ČT Edu proběhne i doprovodný seminář pro učitele z karlovarského kraje. Je jedinou akcí svého druhu aktivně zapojující všechny dětské redakce, které se přihlásí. Cílem je dát mladým účastníkům možnost si vyzkoušet co nejvíce věcí v praxi.

„Má to zvláštní kouzlo, ten kulturák, ač postaven v 50 letech, je pro ten festival uzpůsobený a líbí se mi to, že tam je i televizní studio dětí, které dělá zprávy a rozhovory a dělají to děti. Mě to baví. Když děti do toho kinosálu přijdou, je vidět, jak je baví být pohromadě. Bude dobré, když to bude pokračovat nejen v tom sále,“ uvedl k místu konání patron festivalu Pavel Nový.