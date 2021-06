V Ostravě začne Festival v ulicích. S mezinárodní účastí

Do centra Ostravy se po roční přestávce vrací Festival v ulicích, který již od roku 2011 pořádá tým festivalu Colours of Ostrava. Masarykovo náměstí, Kuří rynek a přilehlé ulice obsadí v pátek 25. a sobotu 26. června vždy od 13 do 22 hodin pouliční hudebníci, kapely, akrobati, herci i tanečníci nejen od nás, ale i z Polska, Německa, Rakouska a Španělska.