Útěk z Havířova. Sexy Deniska trenéra Hrouzka se v Lajně 2 dočká Prahy

Kolik dílů bude mít nová řada Lajny?

Bude to zase osm dílů.

Je Deniska stále tak sexy a tupá?

Deniska je stále sexy. Nevím, jestli je tupá, myslím, že má i skryté klady. Je svoje a pořád je určitě sexy.

A trenér zůstává stále stejným...

...hovadem. Ano, zůstává stejným citlivým hovadem. Celá ta věc je postavena na tom, že ty jasně vytyčené extrémní postavy v sobě nacházejí i lidský rozměr. I v protikladu ke svému hlavnímu charakterovému rysu.

Deniska, bývalá prostitutka a přítelkyně hokejového trenéra Hrouzka v podání Hany Vágnerové Foto: Seznam.cz

Diváci by asi nechtěli, aby se měnili...

Já myslím, že by si to nikdo nepřál. Když je někdo tak skvělý člověk.

Mladý Hrouzek bude v zahraničí?

Mladý Hrouzek hraje v Rusku a opravdu v druhé sérii moc není. Nevím, jestli tím někoho nezklamu. Ale budou tam nové postavy. Diváci se mohou víc těšit na Vaška Neužila, který vystupuje jako jeho americký kamarád. Vašek tam má velkou roli. Bude tam i jedna velká razantní postava a ještě jedna.

Odstěhují se z Havířova?

Druhá série se bude odehrávat převážně v Praze.

To musí být Deniska šťastná...

Určitě. Deniska je typ, který dokáže být šťastný. Akorát se to musí pro Denisku dobře udělat.

Zůstáváte věrní ostřejším dialogům. Nebyl problém s vulgarismy?

Ne, vůbec. Tam se nehraje na tohle. Je to tak, jak jsme chtěli. Uvidíme, jestli se to bude líbit i lidem.

Píše se svobodněji pro Seznam než pro televizi?

Jak v čem. Hodně lidí se mě ptalo na Most!, kde jsme také neměli omezení. Na internetu je to rychlejší. Forma je kratší. Je to prostě jiné, ale nemyslím si, že internet má větší volnost a televize menší. Samozřejmě, když se člověk cpe do prime timu, od osmi, devíti, tak omezení má. Ale tam by to člověk ani nepsal.

Většinou v Čechách jsou v médiích v pozici šéfů lidé, kteří by se nesnížili k cenzuře a nepoškodili by ten projekt.

Je internet omezenější v počtu exteriérů?

Samozřejmě, finanční rozdíl tam je.

Musíte to napsat do třech místností?

Mě to někdy i baví, protože omezení pro scenáristu přináší cvik pro hlavu. Člověk to musí nastavit tak, aby to divák nepoznal. Mně se líbí na internetu, že omezení znamená, že kvalita musí být v dialogu, v hereckém výkonu a v režii. Člověk si nemůže pomoci penězi ve smyslu, že tam nacpe drahý vizuální záběr.

Třeba když jsem dělali Vinaře, tak všichni věděli, že záběry z vrtulníku na moravskou krajinu vypadají dobře. Mají poetiku a lidem se to bude líbit. Já jsem napsal jeden řádek “Mikulovská krajina je krásná“ a přiletěl vrtulník. To je jednoduché, tohle napsat.

Internet je výzva, ale zase se člověk nemůže vylhávat ze zodpovědnosti. Musí to být v dialogu, v situaci, v hercích.

Objeví se nějaký vážnější tón?

Objeví. Myslím, že se objevil i v první sérii, a tady taky. Samozřejmě s jistou nadsázkou.

Máte sílu pokračovat i třetí řadou?

Kromě Marty a Věry a Vinařů jsem poprvé psal druhou sérii. Když máte, troufám si tvrdit a snad to není drzé, dobře vyprofilovanou centrální postavu a svět, tak si myslím, že to je materiál, který se dá těžit dál. Ale vůbec jsme se o tom nebavili - s nikým. Proč ne, ale musela by se sejít spousta věcí. Lidi by to museli chtít, druhá série by musela dopadnout hodně dobře a je třeba mít nový výrazný nápad a ten tu je. Ale to nemohu úplně prozradit.