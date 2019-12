Uspěje Nabarvené ptáče na Oscarech?

Velký domácí i mezinárodní úspěch zaznamenala adaptace románu Jerzyho Kosinského Nabarvené ptáče, kterou natočil Václav Marhoul. Do kin na ni přišlo skoro 100 tisíc diváků, dostala se do hlavní soutěže festivalu v Benátkách i do širší nominace na Oscara za nejlepší mezinárodní film. Jestli bude na Oscara skutečně nominován, se dozvíme už 13. ledna.