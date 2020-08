Umění v časech korony. Praha uvítá mezinárodní výstavu Helpful Art in Covid

„Shodli jsme se, že náš pohled je takový, že korona to tady na jaře zhasla, a bylo by dobré to rozsvítit a dodat všem skrz kulturu naději, že to brzy skončí. Od 8. září budeme na výstavišti, asi 25 produkcí se tam vystřídá, budeme dodržovat pravidla, aby kapacita byla přiměřená a nehrozila rizika. Máme to konzultováno i s hygienickým týmem. Venku by to mělo být v pohodě, nemělo by to být něco nebezpečného,” dodal spolupořadatel David Gaydečka