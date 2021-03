Tvoje lež tě doběhne, zpívá nejmenovanému králi skupina Zrní

Píseň inspiroval kladenský bezdomovec. „V minulosti jsme se spolu mnohokrát zastavovali. Často schizofrenně nadával, když šel po ulici sám, a mně pak popisoval pochody svý mrakůplný mysli. Tehdy mi zrovna v hlavě běžela tahle písnička, úplně čerstvě vymyšlená, ještě beze slov, pozdravili jsme se a on mi začal vyprávět o úpadku společnosti a že si my Češi nezasloužíme korunu a bude nám po staletích odebrána. Chvíli jsme si povídali, rozloučili se, já jdu po ulici a mám husí kůži. Vidim výjev, jak do toho samplu poddaných vejde vznešená obřadní atmosféra s textem o korunovaci krále. Detail, jak zářivá koruna usedá na hlavu novýho krále, kterýmu náleží. Cejtim tu velkou důvěru, která je do něj vkládána, ale pokud se jí zpronevěří, bude mu koruna odebraná, jako ve vizi přítele Araba,“ řekl Jan Unger, který napsal text Inaugurace.