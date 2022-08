Tryskáč Taylor Swiftové ničí životní prostředí

Vyhrála americká zpěvačka Taylor Swiftová. Podle statistik uskutečnila v době od začátku roku do 29. července 170 letů svým tryskáčem. Kvůli tomu se do atmosféry dostalo 8293,54 tuny oxidu uhličitého. Průměrná doba letu zpěvačky přitom byla osmdesát minut. Její letošní nejkratší let z Missouri do Nashvillu trval pouze šestatřicet minut. Hned za Swiftovou se umístil boxer Floyd Mayweather, jehož stroj vypustil do ovzduší 7 076,8 tuny CO2.