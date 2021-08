Trailer. Vorel, Hanák, Polívka a Holubová vyrážejí do kin v Cestě domů

„Chtěli jsme natáčet na stejném statku jako předchozí „Cesty“. Ale majitel usedlosti se odstěhoval a prodal to všechno mladíkovi, který ji hodlá přestavit na render farmu. Do stodoly navést počítače a těžit tam bitcoiny, protože je tam levný proud. Takže jsme tuto situaci rovněž začlenili do našeho scénáře," prozrazuje Vorel a pokračuje: „Nebo dvě z hlavních postav slezou z posedu chvíli před tím, než přijde bouřka a udeří do něj blesk. Může se to zdát nepravděpodobné a přehnané, ale tuhle příhodu mi vyprávěl místní myslivec, já ji dal do scénáře přesně tak, jak mi líčil, jen jsem do ní obsadil naše postavy.“