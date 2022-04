Tragickou komedii Kdo sestřelil anděla doprovází skutečná válka v pozadí

Zatímco se Voják s Filozofem dohadují, asi jen Marie, zmítaná nešťastnou láskou, ví, kdo sestřelil anděla, tvora na vyhynutí… Dva tuláci, možná spíš pobudové, či dokonce klauni se sejdou v blíže nespecifikovaném rozbořeném kostele. „Jeden čeká na udělení státní ceny, nebo na soud, nebo na obojí. Z druhého se vyklube soudce, který prvního odsoudí za činy páchané v minulosti, ačkoliv i on je páchal. Oba lžou, popírají sami sebe. Jejich vzpomínání, plné cynismu, je proto útržkovité, asi nepravdivé, ale zábavné a přitažlivé. Jsou to šarmantní nuzáci lží. Jsou to lži, které plynou samozřejmě jako fakta, vrší se, popírají se navzájem a jsou roztomilejší než pravda. Dva klauni, Voják a Filozof, pohrávají si míčkem abstraktních představ. Jenže ty představy jsou nesnesitelně skutečné,“ říká o hře Karel Steigerwald, který hru dokončil už v prosinci roku 2021, ale v souvislosti s probíhající ruskou invazí na Ukrajinu se stala ještě aktuálnější.