Tragédie minulosti i drsná vize budoucnosti

Letos nesoutěží, ale ve zvláštním uvedení představil svůj dokument The Natural History of Destruction (Přírodopis zkázy), jenž natočil podle sbírky esejů spisovatele W. G. Sebalda o bombardování během druhé světové války.

„Čtení knihy mě inspirovalo, protože klade velmi důležité otázky, které dodnes zůstávají nezodpovězeny,“ řekl k filmu Loznica. „Když se podíváme na současné události, vidíme, že armády v několika zemích považují za možné, ba dokonce rozumné, zaútočit na obyvatelstvo, zničit města a zaměřit se na civilní infrastrukturu, jako by to byla válečná zbraň.“

Do blízké budoucnosti pak zamířil kanadský filmař David Cronenberg ve filmu Crime of the Future (Zločiny budoucnosti) s Viggem Mortensenem, Kristen Stewartovou a Léou Seydouxovou v hlavních rolích. Ve filmu, který podpořil jeho pověst poněkud vyšinutého tvůrce, zkoumá, jak se člověk přizpůsobuje umělému prostředí. Tělo prochází transformacemi a mutacemi, hlavnímu hrdinovi vyraší úplně nové orgány.