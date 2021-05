Totální nasazení děkuje fanouškům novým klipem

Jak je dobrým zvykem ”Totáčů”, hlavně pořádně bláznivě. V novém videoklipu na titulní píseň z alba „Kazoo or die“ vystupují známé osobnosti hudební scény jako Petr Pečený z kapely Doctor P.P., Kečup z The Fialky, písničkář Láska, Aleš z Covers for Lovers a Déma ze Znouzectnosti.