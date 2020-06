Thom Artway hraje na zahradách. Do pozdních hodin

„Vím, kam mám přijet, ale nevím, co přesně se tam kromě mého koncertu bude dít. Začíná se většinou v šest večer, takže dorazím zhruba na třetí hodinu odpoledne a seznamuju se s hostiteli. Potom začnou přicházet pozvaní lidé, následně často odehraju koncert a až do pozdních nočních hodin se pak bavíme u ohně. S přibývajícím časem a také alkoholem v krvi hraju i řadu českých písniček, byť většina těch mých je v angličtině. A potom u hostitelů přespím,“ usmívá se při výčtu bodů programu Thom Artway.

„Některé z těch, kteří na sociálních sítích projeví zájem na akci být, pozvu. Nesmí jich však být moc, zahrady jsou většinou malé a rád bych u koncertů udržel intimitu. První koncert turné na zahradách se odehrál 12. června v Račicích nedaleko Brna. Račic je ale u nás víc. Ozval se mi fanoušek, že by se rád přijel se svou přítelkyní podívat. Já mu napsal, že to není problém, a poslal jsem mu adresu místa vystoupení. On si do té doby myslel, že jde o Račice, které leží kousek od Prahy, ve které žije. Najednou zjistil, že jde o Račice vzdálené stovky kilometrů. Protože je to ale fanoušek, dorazili. To mě potěšilo,“ přidal historku Thom Artway.