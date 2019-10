The Necks se vracejí do Prahy po nahrávání s Underworld a The Swans

Není proto divu, že si pro spolupráci na díle A Very Silent Way letos vybrali Underworld, kteří pracují na audiovizuální sérii Drift s 52 spřízněnými skupinami a umělci. Podíleli se i na nové desce The Swans Leaving Meaning, kterou připravil Michael Gira s bývalými členy The Angels Of Light a dalšími hosty. Ta by měla vyjít 25. října.