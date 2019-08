The Kooks či Chvrches? Na festivalu Grape není jasných hvězd

Když organizátoři spustili letošní předprodej vstupenek, během hodiny a půl jich prodali pět tisíc. V té chvíli ještě nebylo zveřejněné žádné jméno z programu. Svědčí to o tom, že Grape má mezi hudebními příznivci na Slovensku a v Čechách renomé festivalu, na který se jezdí za kvalitní hudbou bez ohledu na to, zda jsou známá jména těch, kteří ji budou předvádět.

Organizátoři mají důvěru fanoušků. Ti vědí, že jim bude naservírována pozoruhodná a pečlivě vybraná menu kapel, které jsou osobité, progresivní či jakkoli jinak zajímavé. A upřímně řečeno, The Kooks, Chvrches, Rudimental nebo The Vaccines, hvězdy letošního programu, zase tak velké mainstreamové hvězdy nejsou. Jsou jen trochu dál než ostatní.

The Kooks splnili očekávání. Naživo měly jejich písně podobu tu řízně punkovou, jindy folkově odlehčenou, to když vzal zpěvák Luke Pritchard do rukou akustickou kytaru, nebo prostě poprockovou, když melodie ve sloce či refrénu byly jasně a čitelné. Pritchard byl nakonec přijetím na festivalu dojat, na spočítání jeho slov díků by prsty jedné ruky nestačily.