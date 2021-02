Tata Bojs pokřtí album na speciálním online koncertu

„Scéna bude situovaná do kruhu pomocí takových věží, menhirů z prázdných kejsů od techniky. Do takto vymezeného prostoru soustředíme veškerou pozornost a zároveň přiznáváme přítomnost a ukazujeme práci všech našich spolupracovníků. Koncerty i kultura obecně nejsou jen lidi na pódiu, ale je to celý tým, bez něhož by žádná akce nemohla proběhnout, a my je všechny chceme tentokrát vtáhnout pěkně do dění na scéně. Stanou se společně s námi aktéry i diváky zároveň. Pomyslným středobodem scény je obří diskokoule symbolizující pro všechny účinkující v kruhu diváka a posluchače. K ní se upírá veškerá pozornost,“ vysvětluje Cais.