Tata Bojs, J.A.R., Dub FX, Modeselektor i Skindred navštíví Vroutek

Z Berlína dorazí taneční duo Modeselektor, které nedávno vydalo novou desku Who Else, dále vystoupí australský muzikant Dub FX, britská dnb/dubstep dvojice Modestep a osvědčená tvrdá partička Skindred rozduní areál mixem ragga/punk/metal.

„Náš oblíbený festival slaví 20 let a my jsme slavili minulý rok 30 let! To je, zdá se mi, už solidní důvod udělat něco mimořádného. Ladíme scénu, projekce, playlist a show, kterou zatím nikde jinde než na Rock for Churchill hrát letos nebudeme. Těším se moc!“ vzkázal Milan Cais z Tata Bojs.