Tarantino uvádí: Tenkrát v Hollywoodu

Tarantinova novinka sice nedostala v canneské hlavní soutěži od poroty žádnou cenu (Zlatou palmu dostal jeho film Pulp Fiction: Historky z podsvětí v roce 1994 a symbolicky přesně 25 let poté byl uveden snímek Tenkrát v Hollywoodu), ale Tarantinovi fanoušci byli spokojeni. Jako konec konců prakticky pokaždé. Neboť Tarantinovu tvorbu diváci většinou buď přijímají a pak nezřízeně milují, nebo nesnášejí a na jeho nové filmy nejspíš už dlouho nechodí.

O filmu Tenkrát v Hollywoodu lze každopádně říci, že je to Tarantinův dosud nejosobnější počin. On sám o tom v Cannes řekl:

„Ten film je milostný dopis Hollywoodu a všemu, co tvořilo mé dětství. Moc dobře si pamatuj u tehdejší náladu, na přelomu šedesátých a sedmdesátých let mi bylo sedm osm let. Hollywood se měnil, na vrcholu byla kontrakultura a hipíci. Jenže moji hrdinové na té vlně nejedou, jsou mimo."

Brad Pitt hraje kaskadéra Cliffa Foto: Falcon

V Cannes byl film přijatý s velkými ovacemi - dlouhé minuty se tleskalo vstoje a také většina prvních reakcí byla pozitivní. Novináři hned po projekci psali na své sociální sítě o vzrušujícím, provokativním, černohumomém, silně znepokojivém mistrovském díle, jen někteří byli zdrženlivější s tím, že si to ještě nechají projít hlavou. Z filmařského hlediska však byli nadšeni prakticky všichni, Tarantinova precizní práce až do nejmenších detailů je ostatně známá.

DiCaprio a Pitt jako outsideři

Hrdiny filmu jsou herec Rick Dalton, jehož sláva televizní westernové hvězdy spíš rychle než zvolna vyhasíná, a jeho kaskadérský dublér, řidič a také možná jediný kamarád Cliff.

Outsideři filmového světa jako vyšití a už jen to, že je hrají nejúspěšnější herci své generace Leonardo DiCaprio a Brad Pitt, je zábavné. Mimochodem, je to také poprvé, co ti dva stáli spolu před kamerou, přičemž Pitt má roli dokonce o něco zábavnější.

„Mám v oboru dost známých na to, abych si uvědomoval, jaké mám se svým postavením štěstí," řekl DiCaprio o tom, proč se s rolí outsidera sžil snadno. „Postavu Ricka Daltona jsem si hned oblíbil. Zápasí s tím, že není dost sebejistý, že není dost vytrvalý na to, aby si přes všechna odmítnutí říkal o další role."

Leonardo DiCaprio Foto: Falcon

Rick nese ústup ze slávy dost těžce, přemýšlí, jestli kývnout na nápad svého manažera (AI Pacino) odjet točit do Itálie spaghetti westerny, což se mu moc nechce, zatímco Cliff si z toho prakticky nic nedělá.

„Jsou jako dvě tváře jedné postavy," řekl o tom Pitt. „Rick to vnímá tak, že musí se životem bojovat, Cliff už tuhle fázi překonal a je v pohodě."

Fikce i realita

Ricka a Cliffa si Tarantino vymyslel, ale je tu i řada postav a událostí skutečných. Rick totiž bydlí na Cielo Drive, takže jeho nejbližšími sousedy jsou režisér Roman Polanski a jeho žena, herecká hvězdička Sharon Tateová, kterou v roce 1969 v osmém měsíci těhotenství zavraždili spolu s jejími přáteli fanatici z bandy Charlese Mansona. Polanski byl v té době v Evropě.

„Ty vraždy znamenaly vystřízlivění. Odkryly naši temnou stránku. Tehdy jsme přišli o nevinnost," řekl Brad Pitt a Tarantino odpovědí na otázku, zda mluvil s Polanským o záměru tuto tragédii použít do svého filmu, docela překvapil.

„Ne, nemluvil jsem s Romanem Polanským o záměru natočit tenhle film. V době, kdy jsem dokončil scénář, jsme se neznali. Ale když se to k němu doneslo, obrátil se na jednoho našeho společného přítele, aby zjistil podrobnosti. Tomu příteli jsem nakonec dal scénář přečíst, takže mohl Romana jednoduše informovat, oč jde," řekl v Cannes Tarantino a dodal, že Polanského tvorbu velmi obdivuje a nejradši má Rosemary má děťátko (což naopak asi nepřekvapilo nikoho).

Kromě tohoto hlavního reálného motivu je tu i řada dalších drobnějších skutečných událostí a samozřejmě spousta odkazu na Tarantinovy předchozí filmy. „Když se snažíte něco shrnout, může to být k něj čemu dobré. Ne * že bych o to usiloval, ale postupně se ty narážky na mé starší filmy začaly nějak samy objevovat," řekl k tomu šestapadesátiletý režisér filmů jako Jackie Brown, Kill Bill, Hanebný pancharti nebo Nespoutaný Django.

Margot Robbie Foto: Falcon

Na otázku, proč si do hlavních rolí vybral zrovna DiCapria a Pitta, Tarantino odpověděl, že kromě nich, a ještě snad Julie Robertsové, nevidí nikoho, kdo by splňoval statut velké hollywoodské hvězdy.

Hollywoodu chybějí hvězdy

„Přibývá celebrit a ubývá skutečných filmových hvězd. A pracovat s takovými, jako je Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, považuji za privilegium."

Sluší se jen poznamenat, že každému by takové hvězdy na nabídku nekývly...