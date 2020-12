Švýcarští Sinplus vysílají českému publiku nové EP

„Rozhodli jsme se v hudbě opustit naši komfortní zónu. Tvořili jsme instinktivně a nechali jsme muziku proudit v nejčistší podobě,“ popisují bratři Ivan a Gabriel Brogginiovi. Čtyři písně jsou mixem rock and rollu a new wave.

„V uplynulém roce jsme prošli v životě mnoha změnami i několika velmi těžkými okamžiky. Měli jsme štěstí, že jsme mohli všechno vstřebat psaním hudby. Každá píseň je příběhem, který jsme zažili, a snažili jsme se ji vyprávět bez jakýchkoli očekávání,“ doplňují.

Texty se podle obou bratrů dotýkají také pocitu, že společnost diktuje pravidla, kterými na nás tlačí, abychom byli vždy lepší verzí sama sebe. It’s Not About Being Good (Nejde o to být dobrým) popisuje touhu vymanit se z těchto pravidel tím, že nezapomeneme, že nakonec nejde o to být dobrý nebo lepší, ale jde o to být skutečný a být věrný sám sobě,“ vysvětluje Ivan.

To se podle něj odráží také v singlu Break the Rules. „Mohlo by se to zdát zřejmé, ale abychom zjistili, kdo skutečně jsme, musíme projít skrz tuto zeď a podívat se, co je na druhé straně. A o tom je naše hudba,“ uzavírá Gabriel.