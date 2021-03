Světové hudební festivaly už léto vzdávají, české neztrácejí naději

Pořadatelé Isle of Wight ve středu oznámili, že v létě festival neproběhne a nyní přeobjednávají všechny kapely na září. Jsou mezi nimi mimo jiné The Script, Jess Glynne či Carly Rae Jepsen.

Tamní úřady se domnívají, že v červnu by festival nebyl bezpečný a v září už ostrov Wight zřejmě nebude v lockdownu. Nicméně upozorňují, že to pořád není definitivní. Pořadatelé dodali, že lístky zůstávají v platnosti, a kdo chce, může požádat o vrácení peněz.

Velké české festivaly ale stále neztrácejí optimismus. V léto 2021 věří Masters of Rock, Rock for People, Colours of Ostrava i Votvírák. Vstupenky nadále prodávají na svých stránkách. Podle posledních informací by se měly v létě konat také Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary a Letní filmová škola Uherské Hradiště.