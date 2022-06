Svět knihy pod širým nebem v italských barvách

Minule se kvůli pandemii konala netradičně na konci září, což nepřispělo k velkému zájmu návštěvníků. Letos se vrátila do původního letního termínu. Druhá změna už je diskutabilní. Z důvodu rekonstrukce výstavního pavilonu na Výstavišti Praha se veletrh musel přesunout do prostoru za Maroldovo panorama do lesoparku Stromovka.