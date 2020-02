Suren de Saram z Bombay Bicycle Club: Už jsme rozprodávali nástroje

První koncert britské kapely Bombay Bicycle Club v České republice se odehraje 16. března v klubu Roxy v Praze. Skupina se loni vrátila na pódia po čtyřleté pauze a letos vydala páté studiové album Everything Else Has Gone Wrong. Její předchozí deska So Long, See You Tomorrow byla nominována na Mercury Prize. Rozhovor Právu poskytl bubeník Suren de Saram.