Supraphon neuspěl s odvoláním, synovi Smoljaka musí zaplatit za vydané desky

Ladislav Smoljak, který zemřel v roce 2010, je spoluautorem her o fiktivním českém géniovi Cimrmanovi. V Divadle Járy Cimrmana je také režíroval.

Supraphon vydal edici vinylových desek s nahrávkami 15 těchto her v září 2016. Firma připustila, že se tak stalo bez souhlasu Filipa Smoljaka.

Poukázal na to, že u jeho sourozenců to Supraphon akceptuje. Uvedl také, že proti dobrým mravům postupuje právě vydavatelství, které mu zatím nezaplatilo vůbec nic

„Kolekci už měl Supraphon vyrobenou, a teprve potom se začal zajímat o příslušnou licenci,“ podotkl v reakci na odvolání firmy. První návrh podle něj přišel až poté, co kolekce desek byla už 14 dní v prodeji.

Právník Supraphonu Petr Ostrouchov dříve u soudu prohlásil, že Smoljakovi jde pouze o to, aby inkasoval dvojnásobně více než jeho sourozenci.

„Stojí mi to za to, protože jde o čest a o učebnici českého jazyka a literatury,“ dodal. Podle svých slov totiž usiluje zejména o to, aby se děti učily o jeho otci jako o autorovi.