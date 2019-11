Support Lesbiens v černobílém klipu k písni o boji o lásku

Již v létě tohoto roku, při premiéře koncertního videoklipu New Generation, avizovala kapela Support Lesbiens další klip. Ve spolupráci s 25Films Production natočila černobílý filmový videoklip na svižnou píseň Here I Am. Jde již o šestý singl z aktuálního alba Glow, který si vysloužil obrazovou podobu. Na Novinkách.cz má premiéru.