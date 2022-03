Studio DVA uvedlo hru Petra Zelenky o bulváru

„Je to absolutně současné téma. Především Maxův slogan ´Pravda neexistuje´. On byl fenomenální a i jen desetina jeho zdramatizovaného života vydá na pěknou komedii a napínavou zápletku,“ řekl o inspiraci ke své komedii Zelenka. Clifford stál za největšími skandály své doby. Přes 30 let cynicky žongloval s intimními informacemi ze života světových celebrit. Jedněm pomohl k vzestupu a slávě, druhým do vězení.