Studenti se snaží obnovit divadlo na brněnském výstavišti

„Jde o mimořádnou stavbu, která si tento osud nezaslouží. Měl by se do něj vrátit život. Jeho scéna by měla ožít a hledištěm by se zase měl ozývat smích,“ řekla Právu Zdenka Konečná z podnikatelské fakulty brněnského Vysokého učení technického (VUT). Spolu s partou nadšenců uspořádala v uplynulých dnech pracovní setkání všech, kteří chtějí divadlu pomoci.