Streamovaný festival nabídne Gaia Mesiah, Květy, Načevu a další

Zazní rock, alternativa, folk, hip-hop i crossover, vystoupí Načeva & Zdivočelí koně, Květy (hrající Psí vojáky), Sto zvířat, Michal Horák, teepee, Idea, MC Gey, Rest & DJ Herby, Pain, Amelie Siba, Už jsme doma, Gaia Mesiah, badfocus, Člověk krve a série swingových kapel pod názvem Link to Swing. Koncerty budou doplněny o krátké rozhovory s umělci.

„Vyhráváme, hrajeme, nevzdáváme to!” popsali organizátoři z Paláce Akropolis projekt festivalu streamovaných koncertů, kterého se zúčastní celkem 15 hudebních formací.



„Jde nám v prvním případě o to, že můžeme i v tomto stavu něco dělat. O navázání kontaktu s našimi oblíbenými umělci. A v neposlední řadě i o to, že by umělci mohli získat podporu od svých fanoušků,” řekl ředitel Paláce Akropolis Petr Boháč.