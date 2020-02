Stellan Skarsgård hraje raději očima než slovy

Skarsgård hraje hlavní mužskou roli v převážně ženském filmu Hope (Naděje), který natočila scenáristka a režisérka Maria Sødahlová. Jde o příběh ženy, která se po dvacetiletém, již značně zvětralém vztahu se starším mužem a otcem šesti dětí dozvídá, že má nádor na mozku. Vše nasvědčuje tomu, že je to nález fatální, ale vždycky zbývá ještě alespoň nějaká naděje, a to nejen v otázce přežití.

„I když je to velmi osobní film, cítila jsem velkou odpovědnost za to, aby nebyl osobní až příliš, aby nebyl sentimentální a byl dostatečně zajímavý pro diváky. Je proto víc o životě než o smrti, jde v něm víc o lásku než o přežití rakoviny, a to je důležité pro každého, ne jenom pro ty, kdo bojují s nemocí,“ řekla Sødahlová.

Herečka Andrea Bræin Hovigová, která hraje hlavní ženskou roli, to potvrdila, když zdůraznila: „Nehrála jsem Marii, ostatně si nejsme ani podobné, ani nemáme stejnou chůzi či gesta. Hrála jsem fiktivní postavu Anju a snažila se vžít do jejích pocitů tak, jak byly napsané ve scénáři.“

Stellan Skarsgård pak mimo jiné řekl, že právě hraní v takovém filmu je pro něj skutečná herecká práce. „Je to hraní mezi řádky. Není v něm nejdůležitější to, co se říká, ale co se vyjádří obrazem, mimikou, gesty. Jde o řeč očí, řeč těla,“ konstatoval.