Spor o vlastnictví Slovanské epopeje rozhodne soud příští týden

„Jsem pevně přesvědčen, že podmínky, jak si je diktoval pan Mucha splněny nebyly, a že se město nestalo vlastníkem Slovanské epopeje,“ uvedl ve středu František Vyskočil právní zástupce Johna Muchy. „Taková výstavní síň, která by naplnila podmínku Alfonse Muchy v Praze nestojí,“ podotkl také.

Právní zástupce Prahy Roman Felix ale namítl, že nejde o závaznou právní podmínku, která by podmiňovala validitu právního úkonu. „Z hlediska morálního to nezpochybňuji, nezpochybňují to ani současné ani minulá vedení města Prahy,“ řekl Felix s tím, že je složité pro takto monumentální komplex obrazů získat či vytvořit důstojný, bezpečný a technologicky odpovídající prostor. „Fakticky podle našeho názoru tato podmínka nemůže otázku vlastnictví hlavního města Prahy změnit,“ dodal.