Spisovatelka Jaroslava Pechová: Úsměv přece k životu patří

Dva tisíce knížek se rozletěly do všech koutů republiky. Zamířily nejen do škol, ale také do dětských domovů, klokánku, nemocnic. Knížky dostaly i děti, které se přihlásily do soutěže o budoucího spisovatele, kterou jsme vymyslely s kamarádkou Halinou Trskovou, ředitelkou Pojišťovny VZP. To pak zase nám děti posílaly knížky, které vytvořily. Sešla se jich více než stovka. Byly to často dobré nápady, a to nejen literární, ale i výtvarné.