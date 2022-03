Spisovatelka Irena Dousková: Mnozí z nás se bojí zůstat sami se sebou

Pro mě je jednou z velkých postav našich novodobých dějin, vážím si ho, k jeho textům se čas od času ráda vracím. Zbožštění ani idealizaci nemá zapotřebí. Jeho odkazu to nejspíš příliš ublížit nedokáže, jen je to zbytečné a občas mírně trapné. V knížce jsem se zmiňovala hlavně o tom a o našem alibismu.

Určitě by neškodilo méně sebestřednosti, více tolerance, vnímavosti a pokory. Já se ale k této skupině samozřejmě také počítám, v žádném případě jsem se nechtěla takříkajíc vytknout před závorku. Naopak, beru to jako vlastní bilancování a nechci moralizovat.

Jen jsem se snažila nahlédnout naši současnou situaci z různých úhlů pohledu. Tak říkajíc dát slovo i druhé straně. Ty povídky ale nejsou a neměly být politické, tím méně o politice, to je třeba říct. Je to jen pár individuálních příběhů, tragikomických historek zachycených na pozadí pěny dní.

Mně osobně se během pandemie nic tak hrozného nedělo, jen finančně to bylo dost složité. Pracovat o samotě jsem zvyklá, jinak to ani nejde. V tom jsem měla určitou výhodu. Spíš jsem si říkala, že bych měla víc chodit mezi lidi, jakmile to zase půjde. A že to není žádná samozřejmost, ale dar, kterého si za normálních okolností ne vždy dostatečně vážím a užívám.