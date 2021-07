Spisovatel Ondrej Štefánik: V Česku se cítím víc anonymně

Skrze kritiku, pozitivní i negativní, se člověk leccos dozví o svých literárních záměrech. Ale byly i útočné ohlasy. Družinářka mé dcery si vzala můj román na dovolenou do Chorvatska a pokazil jsem jí pobyt. Měla s sebou jen tu jednu knihu, která prý neměla uzavřený příběh, takže neměla konec. Knihy musejí končit vyvrcholením, tak, jako musejí končit dovolené návratem do práce.

Na oceněních je náročné jejich přebírání. Musíte něco říct do mikrofonu.

Společné to má asi jen program Word. Zásadní rozdíl je v tom, že literaturu si zadáváš sám a reklamu ti zadává někdo jiný. V reklamě víš, pro koho píšeš, v literatuře je čtenář abstraktní entita. Copywriting člověka vyškolí k disciplíně, psát, i když se mu nechce, vyjadřovat se stručně a jednoznačně. Je to boj proti grafomanii a mnohovýznamovosti, což může být v próze na škodu.

Občas se z povinnosti stane zábava, dokonce seberealizace, i když k tomu nevedlo vnitřní nutkání, ale úplně jiná motivace. Potom je to fajn. Čím menší je rozdíl mezi chutí a povinností, tím lépe. Myslím, že seberealizace je povinnost. Člověk je povinný vydělávat, milovat, krmit domácí zvířata a realizovat se. Kromě vydělávání peněz vše ostatní pochází z vnitřního nutkání. Aspoň u mě.

Přijel jsem s tím, že jsem dlouho nic nevydal. Člověk z minulosti. Minulost je to, co se dělo, vidělo, kupovalo, sdílelo, produkovalo a četlo před dvěma lety. To jsem se dozvěděl od dcery. Je katolička, nelže.