Spisovatel Lukáš Csicsely: Vrcholový sport je divadlo pro fyzičtější

Měnil se v průběhu let. Fascinuje mě, jak se dovedl transformovat z jednoho symbolu ve druhý, ze symbolu porevolučního úspěchu v symbol vytrvalosti a zápalu pro věc. Mnohé jeho současné působení irituje, trpí podle nich neschopností uznat, že nadešel čas jít. Jiní obdivují jeho věrnost hokeji, kterému leccos obětoval, a kvůli stárnoucímu tělu za ni platí stále víc.

Nicméně kniha pracuje s dětským, nekritickým pohledem, který odpovídá zvolenému žánru. Hlavním vypravěčem je v ní Andy, jeden ze dvou komentátorů Jágrova životního zápasu, který jsme s Vojtou Šedou ztvárnili do roku 2001. Dojde-li na druhou polovinu zamýšleného diptychu, slova se ujme Dave, hloubavější a pichlavější komentátor.

Jako na dobu nadšeného chaosu. Příznačný se mi zdá názor, na který jsem narazil jakožto scenárista spolupracující s Radimem Špačkem na filmu o dobové klubové scéně: pokud by po revoluci někdo narazil na pár souložící na ulici, nejspíš by nepohoršoval, protože si nemohl být jistý, jestli to takhle ve svobodném světě náhodou nechodí.