Spisovatel Jan Horníček: Píšu, abych odkrýval člověka

Pro mě v tomto směru platí zásada britské historické školy. Historie se dá dělat na událostech starších sedmdesáti let, neboť tehdy už pomřeli všichni přímí aktéři, a lze tedy předpokládat, že věcnost už dokáže převážit nad emocemi. Pochopitelně, o čím vzdálenější dějiny jde, tím budou aktéři mrtví s větší jistotou a debata může být věcnější; já osobně mám nejraději období přelomu letopočtu. Na druhou stranu smrtí aktérů ještě neumírá historie. Ta dle mého zůstává živá tehdy, dokud dokážeme vyprávět její příběhy. A příběhy jsou možná vůbec tím nejpodstatnějším, co si můžeme z historie odnést. Příběhy o lidech, které odkrývají člověka.

Jasně. V Čarostřelci jsem se pár nepřesností dopustil, nijak zásadních, ale to nic nemění na tom, že je to trapné. V ideálním světě by si autor neměl přizpůsobovat historii vůbec. To znamená, že může například vyplnit bílá místa na mapě historického poznání, vyfabulovat si, k čemu nejsou fakta, ale tam, kde fakta existují, se jich přidržet. Takový postup ovšem nelze uplatnit vždy, zvlášť pokud člověk svým příběhem zasahuje do dobře zmapovaných dějin.