Spirituál kvintet zanechal výraznou stopu

Na plakátě zvoucím na výstavu Spirituál náram náramnej, která je k vidění v pražském Popmuseu do 29. září, se píše, že je to právě šedesát let od prvního vystoupení naší první folkové skupiny Spirituál kvintet. Soubor je spojen především s hudebníkem, textařem a zakládajícím členem Jiřím Tichotou a jeho ženou Zdenkou, dlouholetou zpěvačkou skupiny. Oba se vernisáže výstavy zúčastnili.