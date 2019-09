Špátová natáčí dokument o Gottovi

„Olga má velký dar natáčet se svým úzkým týmem tak, že jsme se častokrát nechali unést spontánní atmosférou a přirozeně jsme ji vpustili do našeho soukromí, díky čemuž jsem se rozpovídal o tématech poměrně důvěrných. Se svým manželem, kameramanem Janem Malířem, se tak vlastně stali součástí naší rodiny. Původně jsme chtěli film uvést v roce 2019, kdy jsem oslavil své životní jubileum. Ale protože jsem s rodinou prožil ještě krásné léto, chtěl jsem, abychom točili co nejdéle. No, a protože mě v roce 2019 bylo všude hodně, mým přáním bylo, aby byl uveden do kin na jaře příštího roku. Tento dokumentární film je poděkováním mým příznivcům a všem, kteří mě při mé profesi podporovali a provázeli,“ řekl k filmu Karel Gott.