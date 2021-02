Španělského rapera Haséla zadržela policie, má jít do vězení za urážku krále

Pablo Hasél musí nastoupit do vězení k devítiměsíčnímu trestu. V roce 2018 byl odsouzen kvůli příspěvkům na twitteru a písním, ve kterých podle soudu znevažoval a urážel bývalého krále Juana Carlose I. i současného monarchu Felipeho VI. a vyjadřoval podporu levicovým skupinám, které španělský stát považuje za teroristické organizace.

Hasélův případ vzbudil ve Španělsku debatu o limitech svobody projevu. Proti uvěznění se postavilo zhruba 200 osobností španělské kultury, a to včetně režiséra Pedra Almodóvara či herce Javiera Bardema. Zákon, který trestá urážku královské koruny, je také kritizován organizacemi na ochranu lidských práv.

Uvěznění rapera vstoupilo také do debaty představitelů španělské vlády o tom, zda je jejich země úplnou demokracií. Vicepremiér Pablo Iglesias označil Hasélův nástup do vězení za případ, na kterém se ukazují nedostatky španělské demokracie. Jeho strana Podemos žádá, aby vláda schválila úpravu zákona, díky které by urážka krále byla trestána jen pokutou.