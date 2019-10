Soutěžní páry ve StarDance zatančí quickstep, paso doble a sambu

V tomto kole mají páry za úkol začlenit do svých choreografií taneční company, aby se vystoupení proměnilo v samostatnou show plnou efektních tanečních i vizuálních prvků.

Jako první představili sambu Jakub Vágner s Michaelou Novákovou. „Na to, že jsi strávil půl života v holinách a měl malárii, dobrý. U samby je důležité pánví udělat osmičku, já tam viděl vše od jedničky do devítky a ke konci i dvojciferná čísla,” prohlásil porotce Richard Genzer. Zdeněk Chlopčík tam viděl „málo samby”. „Vynikající začátek, když jsi tančil sám, ale v páru to zatuhlo,” řekl. Pár si nakonec od poroty vytančil 30 bodů.