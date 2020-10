Sólista baletu Národního divadla Adam Zvonař: Jedinou výhodou v této době je čas

Osobní kontakt je důležitý, ale pokud něco milujete, uděláte cokoli, abyste v tom mohli pokračovat. O to víc si vážím osobních setkání. Z jarních lekcí to vyústilo v Letní lekce baletu, na nichž jsme měli možnost užít si to všichni pohromadě. Myslím si, že nejen já na to nikdy nezapomenu.