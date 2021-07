Sochaři v Hořicích naposledy, sochy není kam postavit

Neúcta k uměleckým dílům bere dech organizátorům nejstaršího mítinku sochařů na světě a znervózňuje samotné tvůrce. Sochaři přijíždějí do Hořic s vidinou umístění sochy v unikátní přírodní galerii. Monumenty tesané do pískovce dohromady tvoří originální krajinotvorný prvek. „Nikde jinde nevznikají podobné sochařské parky. Mít tam svoji sochu představuje prestižní záležitost, proto zájem o sympozium neupadá. Letos se přihlásilo na 360 sochařů, z nichž jsme mohli vybrat pouhých pět,“ říká Pospíšil. „Bojujeme s úředními lejstry, které se množí geometrickou řadou. Úředníci se domnívají, že místo v sochařských parcích by ještě bylo. Sochy ale nelze poskládat jako pomníky na hřbitově,“ doplnil Pospíšilův kolega Martin Samohrd.