Smoljakův syn chce od Supraphonu odměnu za cimrmanovské desky

„Pan Filip Smoljak bojkotuje uzavírání licenčních smluv k dílu svého otce. Odmítl dát souhlas, aby se mohl domáhat dvojnásobku toho, co jeho sourozenci. Jde mu jen o ekonomické důvody, samotnému vydání žádným právním způsobem nebránil,“ konstatoval u pražského městského soudu právník Supraphonu Petr Ostrouchov.

„Supraphon vůbec nezajímala nějaká práva. Vydal si kolekci a práva začal řešit až potom,“ kontroval Smoljakův právník Michal Šalamoun. „Ke společnosti Supraphon historicky nemám naprosto žádnou důvěru, nikdy bych jí to nesvěřil,“ dodal režisérův syn. Supraphon tvrdí, že Filipa Smoljaka oslovil už v květnu 2016. Až na podzim řekl, že práva neposkytne.

„Už byly vynaloženy náklady a klient (Supraphon) proto zhodnotil podnikatelské riziko tak, že projekt dotáhne do konce,“ řekl Ostrouchov. Doplnil, že vydavatelství, které vydává zvukové záznamy her Divadla Járy Cimrmana od 70. let minulého století, je ochotné vyplatit žalobci stejnou částku jako jeho sourozencům.