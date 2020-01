Slunečná slibuje zápas o přežití jednoho statku i romantickou komedii

Tak vypadá výchozí pozice nového seriálu Slunečná, s nímž právě přichází televize Prima.

Slibuje zápas o přežití rodinné farmy, prostředí, kde se střetávají osudy lidí z venkova i velkoměsta, milostné zápletky, a řadu populárních herců: Danu Batulkovou, Terezu Brodskou, Filipa Blažka, Davida Prachaře, Pavlu Tomicovou či Maroše Kramára a Evu Holubovou. V hlavních rolích rozhádaných sester se představí Eva Burešová a Bára Jánová.

Seriál po úvodním sobotním dílu nahradí Krejzovy, kteří se s publikem rozloučili loni v prosinci, a bude místo nich dvakrát týdně čelit Ordinaci v růžové zahradě 2 na Nově. Nekonečné životní peripetie lékařů a sestřiček pravidelně sleduje kolem milionu lidí a po mnoho let ještě nenašly konkurenci, která by dokázala bílé pláště sesadit z pomyslného diváckého trůnu. Povede se to teď Týně, která vyrábí kozí sýry?

Romantická komedie

Mladou statkářku hraje Eva Burešová, televizní a muzikálová herečka i zpěvačka, která před dvěma lety zabodovala ve dvou soutěžích: v národním kole Eurovize získala třetí místo a tentýž rok skončila druhá v zábavní pěvecké show Tvoje tvář má známý hlas na Nově. Kvůli roli Týny odešla loni ze seriálu Modrý kód, kde hrála jednu ze zdravotních sester.

Eva Burešová se naučila zacházet s motorovou pilou, ale na některé záběry měla i dublérku. Foto: TV Prima

Hned v úvodních scénách Slunečné sice připomene i svoje pěvecké schopnosti, ale pak už nosí tácy s pivem, kydá hnůj a stará se o všechno, co je zrovna potřeba. Týna je totiž obyčejná venkovská holka, která zastane leccos a nerada se vzdává, i když jí finanční potíže způsobí i nečekaná oprava traktoru a statek se akorát tak uživí.

„Je to taková Wonder Woman," říká Burešová v narážce na superhrdinku ze stejnojmenné komiksové série. „Je hodně samostatná, rázná, dokáže všechny přepít, kácí stromy, jezdí traktorem a na koni pádí tryskem," dodává s úsměvem.

Zato její sestra Sylva je pravý opak. Žije v Praze, o statek se nikdy nezajímala a nic ji k němu nepoutá, a tak by ho po smrti otce ráda co nejrychleji prodala a na Slunečnou zapomněla. „Na statku dokonce kdysi odložila svoji malou dcerku. Za holčičkou jezdí jen občas, víceméně z povinnosti. Je to pro ni spíš taková přítěž," prozrazuje její představitelka Bára Jánová.

Do sesterského sporu o budoucnost rodinného dědictví však nečekaně zasáhne i parta mladíků z Prahy. Jeden z nich žije v domnění, že mu žádná žena neodolá, a nechá se vyhecovat k sázce, že sbalí Týnu. „Janek je zvyklý, že má, co chce. Ve svém věku už je spolumajitelem velké firmy. Může se zdát, že je to takový floutek, navenek totiž vypadá, že je sobec a nemá rád lidi, ale ve skrytu duše je úplně jiný," říká jeho představitel Marek Lambora, další úspěšný soutěžící ze show Tvoje tvář má známý hlas, a naznačuje, že by v téhle milostné zápletce možná nakonec mohlo jít i o víc než pouhou sázku.

„U dlouhodobých seriálů, které televize Prima vysílá, se snažíme měnit žánry, aby to bavilo diváky i nás. Se Slunečnou jsme sáhli po romantické komedii," vysvětluje ředitelka obsahu televize Prima Lenka Hornová.

Herecká setkání

Trojici hlavních postav doplňuje řada dalších, v podání mnoha populárních herců. Například Maroš Kramár hraje Jankova otce a Eva Holubová firemní asistentku. Pro otce i syna je doslova požehnáním: zná je líp než oni sami sebe, je diskrétní, a hlavně umí zařídit cokoli a kdykoli.

„Je za vodou," říká Kramár o své postavě, která tráví většinu roku v zahraničí. „Firmu, která mu vydělává, nechává na synovi a užívá si života. Taky má rád mladé slečny a občas na to doplatí."

S Evou Holubovou sice hrají před kamerou poprvé, ale v minulosti se potkávali na jevišti. „S Evičkou se známe moc let. Dokonce jsme v divadle Studio DVA hráli manželský pár a dost jsme si tam užili. Pokaždé, když jsem měl výstup s operní árií, tak mě rozesmávala, protože věděla, že pak nemůžu zpívat," vzpomíná herec, který se domnívá, že mezi jejich seriálovými postavami byl kdysi bližší vztah: „Myslím si, i když to není ve scénáři, že tihle dva spolu kdysi něco měli."

Eva Holubová ale říká, že její postava v mužích okolo sebe vidí chlapce, a proto se o ně také tolik stará. Podobně starostlivou a duchapřítomnou asistentku, kterou nic nerozhází, by prý sama brala: „Lepší už být nemůže, lepší je snad jen chůva Scarlett O'Harové z Jihu proti Severu!"

Další výraznou ženskou postavu hraje Dana Batulková. Manželku starosty a majitele rodinného lihovaru nemá ve vsi nikdo ve velké lásce, s výjimkou manžela, který trpělivě snáší její nálady i ambice ovládat rodinu.

David Prachař a Tereza Brodská hrají manžele. Ondřej Pavelka jejich dobrého kamaráda. Foto: TV Prima

Diváci se mohou těšit také na Terezu Brodskou jako Janu - tu neustále obklopuje několik kamarádek, které tak trochu ovládají své manžely. Herečka se účinkování v seriálech v poslední době vyhýbala, a tak málem odmítla i nabídku Lenky Hornové.

„Ve chvíli, kdy mi řekla, že se to bude jmenovat Slunečná, řekla jsem si v duchu, že to nemůžu nevzít, že náhody neexistují. Na Slunečné jsme totiž měli od roku 1963 chalupu a na místním hřbitově je pochovaný tatínek a moje babička Brodská," vzpomíná herečka.