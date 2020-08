Slovenská zpěvačka DomiNika v písni tvrdí, že nás spojuje hudba

„Týden jsem přemýšlela o textu, který by vystihl to, co jsem chtěla. Složila jsem čtyři písně a snažila se jim pomocí hudby dát život a vybrat tu nejlepší. Po týdnu mě políbila múza a během chvíle byla píseň hotová. Poslala jsem ji manažerovi, ten si ji poslechl, předal ji producentovi a společně jsme začali pracovat,“ popisuje proces vzniku DomiNika. Na písni spolupracovala s producentem Paulem Richmanem.