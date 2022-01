Slovanská epopej zůstane v Praze. Na 25 let, rozhodli radní

Cyklus tvoří 20 velkých pláten, která Mucha od roku 1910 maloval 18 let. Od loňského roku jsou na příštích pět let zapůjčena do Moravského Krumlova, kde byla v minulosti už vystavována. Doba trvání nájmu bude 25 let a hlavní město bude mít opci na prodloužení doby trvání nájmu jedenkrát o pět let, a to za stejných podmínek, nedohodnou-li se město a developer jinak. Podle znění dohody Welwyn dokončí stavbu stálé expozice do čtyř let od získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby paláce Savarin. Územní rozhodnutí bylo vydáno v březnu 2020, avšak zatím nenabylo právní moci.