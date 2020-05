Slavná společná deska Claptona a B. B. Kinga vychází s bonusy

Eric Clapton a B. B. King spolupracovali na desce s mnoha dalšími hosty, byli to třeba Andy Fairweather Low, Steve Gadd, Nathan East, Joe Sample, Doyle Bramhall II nebo Jim Keltner.

King jako největší ikona amerického blues tehdy o britském kytaristovi prohlásil: „Lidé mě chválí za hraní na kytaru - já vím, že Eric je jednička. Z rockových kytaristů nehraje nikdo lépe než on. A blues hraje lépe než mnozí z nás. Mnohokrát zaznělo, proč něco neuděláte s Erikem? Konečně našel čas a je to tady.“

Nové vydání obsahuje rarity jako Rollin’ and Tumblin’, což je skladba, kterou kdysi proslavil americký bluesman Muddy Waters a po něm ji hrál kdekdo, včetně kultovních Cream, kde Eric Clapton krátce působil, než se vydal na sólovou dráhu.

Další dosud nevydanou nahrávkou je coververze Willieho Dixona Let Me Love You Baby. Obě písně byly nahrány během příprav alba, ale pak se tam nedostaly.