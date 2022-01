Škvorecký v éře korektnosti. Velký ironik zemřel před 10 lety

Legendární spisovatel a překladatel Josef Škvorecký, který zemřel 3. ledna 2012, byl upřímný, nekorektní autor. Neměl rád hlučné mravokárce. Vždy ironizoval, vždy šel proti proudu. Když emigroval do Kanady, utahoval si ze západních levičáků, radikálního feminismu a politické korektnosti. K jeho oblíbeným motivům patřily i sexuální aféry studentek s profesory. Co by si asi Škvorecký pomyslel dnes?